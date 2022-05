Die MÀnner sind also beruflich schon etwas besser aufgestellt als Frauen, wenn das erste Baby kommt. "Und das verstÀrkt spÀter den beruflichen Nachteil der Frauen", sagt Bujard. "Die durchschnittlich drei Jahre Altersunterschied machen oft ein höheres Einkommen aus, was Auswirkungen auf die Einteilung der Elternzeit hat und die Zeit danach. Die Paare finden sich dann oft in einer viel traditionelleren Rollenverteilung wieder als eigentlich geplant."

Nur wenige Ă€ltere MĂ€nner finden eine deutlich jĂŒngere Frau

Aber wĂ€re es da nicht entspannter, wenn die MĂ€nner beruflich schon noch viel weiter wĂ€ren - und zum Beispiel mit Mitte oder Ende 40 Vater werden? Nein, meint Bujard. "Man muss ja auch die Frauen berĂŒcksichtigen." FĂŒr Frauen im Ă€hnlichen Alter sei es dann schon riskant oder unmöglich, Mutter zu werden. Und dass MĂ€nner in diesem Alter eine deutlich jĂŒngere Frau bekommen, die Kinder möchte und bekommen kann, sei sehr selten. "Manche MĂ€nner unterschĂ€tzen das, weil Beispiele von Promis in den Medien suggerieren, dass es einfach ist, eine deutlich jĂŒngere Frau zu finden. Im echten Leben gibt es aber wenige Beispiele, bei denen das gelingt."

Auch wenn sich die MĂ€nner mit Anfang, Mitte 30 ebenso wie die Frauen in der Rush Hour des Lebens befinden, sei es beruflich in aller Regel kein so großes Problem, sagt Bujard. "Man muss fĂŒr Kinder immer PrioritĂ€ten setzen - und VĂ€ter tragen beruflich meist geringere Risiken als MĂŒtter."

Anders als lange Zeit gedacht, gehe aber auch an den MĂ€nnern und Spermien das Alter nicht spurlos vorĂŒber, sagt Prof. Frank Sommer, PrĂ€sident der Deutschen Gesellschaft fĂŒr Mann und Gesundheit. "Die SpermaqualitĂ€t lĂ€sst nach." Es sei aber heutzutage durchaus keine Seltenheit, dass MĂ€nner mit ĂŒber 50 zum ersten Mal Vater werden – wie gut das funktioniert, sei individuell ganz unterschiedlich.

Das Alter ist laut Sommer aber gar nicht der entscheidende Faktor: "Wegen schlechter ErnĂ€hrung und Bewegungsmangel hat die Fruchtbarkeit des Mannes in den Industrienationen in den vergangenen Jahren signifikant nachgelassen." So habe mancher mit Ende 20 eine deutlich schlechtere SpermienqualitĂ€t als andere mit Mitte 50. "Die Lebensstilfaktoren haben einen viel grĂ¶ĂŸeren negativen Einfluss als das physiologische Alter."

Auch Ă€ltere VĂ€ter fĂŒllen ihre Rolle sehr gut aus

Gesellschaftlich sei es aber keinesfalls verwerflich, wenn ein Mann auch im höheren Alter noch Vater wird. "Das sollte gesellschaftlich nicht sanktioniert werden, es gibt schon genug andere hohe Erwartungen fĂŒr Menschen mit Kindern - dies sollte nicht noch dazu kommen", sagt Bujard. "Auch VĂ€ter mit 50 oder gar 60 fĂŒllten ihre Rolle meist noch sehr gut aus, das ist ganz individuell unterschiedlich." Und wann ein Mann nun ein alter Vater ist, das wird eh individuell ganz unterschiedlich empfunden. "Auch Chaplin bekam seine Kinder noch mit 60", sagt Inge Seiffge-Krenke.