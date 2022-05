Gewinnklassen beim Eurojackpot im Überblick

Eurojackpot startete 2012

Mit dem Eurojackpot ging am 23. MĂ€rz 2012 ein lĂ€nderĂŒbergreifendes Lottoformat an den Start. Vom ersten Tag an beteiligt waren Deutschland, DĂ€nemark, Estland, Finnland, Niederlande und Slowenien. Italien nimmt seit April 2012 an der Ziehung teil. Im Juli desselben Jahres kam Spanien hinzu und im Laufe der folgenden Jahre erweiterte sich der Teilnehmerkreis auf insgesamt 18 LĂ€nder.