Vor etwa einem Jahr hatten Polizisten bei einer Razzia in Rio mindestens 28 mutma├čliche Mitglieder von Drogenbanden get├Âtet. M├Ąchtige Banden ringen in den Armenvierteln um Kontrolle bei Drogenhandel und Schutzgeldgesch├Ąften.

Die Polizei beschuldigte den Obersten Gerichtshof daf├╝r, dass mehr Kriminelle nach Rio gekommen seien. "Wir haben diese Bewegung vom Zeitpunkt der Entscheidung des STF [die Polizei-Eins├Ątze in Favelas w├Ąhrend der Corona-Pandemie einzuschr├Ąnken] an festgestellt", zitierte die "Folha de S. Paulo" den Coronel Luiz Henrique Marinho. In keinem anderen Land der Welt kommen so viele Menschen bei Polizeieins├Ątzen ums Leben wie in Brasilien.