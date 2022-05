Wenn eine Kapsel frisch an der Raumstation ISS ankomme, k├Ânne man das Aroma deutlich vernehmen, sagte Maurer der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn wir dann die Luken ├Âffnen, riecht man die Oberfl├Ąche, die noch vor wenigen Minuten im freien Weltraum war. Es riecht ein wenig wie Wunderkerzen an Weihnachten." Auch sein Raumanzug habe nach seinem Einsatz au├čerhalb der ISS so gerochen.