Flugzeug in Nepal vermisst – zwei Deutsche an Bord

Eigentlich dauert der Flug nur etwa 20 Minuten, doch eine Maschine in Nepal kam bislang nicht ans Ziel. 22 Menschen sind an Bord des Flugzeugs. Schlechtes Wetter erschwert die Suche.

In Nepal ist ein Passagierflugzeug mit zwei Deutschen und 20 weiteren Menschen an Bord vom Radar verschwunden. Der Kontakt zu der Maschine vom Typ Twin Otter sei kurz nach ihrem Start am Sonntagmorgen in der westlichen Stadt Pokhara abgebrochen, teilte die Fluggesellschaft Tara Air mit. Die Suche nach der Maschine, die auf dem Weg zum beliebten Bergsteiger-Ziel Jomsom war, wurde durch schlechtes Wetter behindert.