Wo bleibt er blo├č, der leichte Landregen, auf den die Bauern f├╝r ein gutes Pflanzenwachstum setzen? Stattdessen war der Fr├╝hling 2022 in Deutschland einmal mehr zu warm und zu trocken. Die Monate M├Ąrz, April und Mai sorgten f├╝r den neunten zu trockenen Fr├╝hling in Folge. Mit rund 125 Litern Niederschlag pro Quadratmeter erreichte er nur 67 Prozent seines vielj├Ąhrigen Durchschnittswertes von 186 Litern pro Quadratmeter.

Tornados im Mai verursachten Millionensch├Ąden

Zudem verteilten sich die Niederschl├Ąge nicht gleichm├Ą├čig. Im April fiel, verglichen mit den Vorjahren, reichlich Niederschlag, w├Ąhrend es im M├Ąrz an vielen Orten erheblich zu trocken war. Im Mai war es in einigen Regionen viel zu trocken, hie├č es. Unwetter und sintflutartige Regenf├Ąlle wirkten sich auf die Werte in der Niederschlagsstatistik aus, waren aber nicht der erhoffte best├Ąndige Niederschlag, auf den die Landwirte hofften.

So verzeichnete Bad Bayersoien, nord├Âstlich von F├╝ssen im Allg├Ąu, am 5. Mai mit 108,7 Litern Niederschlag pro Quadratmeter die bundesweit h├Âchste Tagesmenge. Am 20. Mai f├╝hrten mehrere Tornados bis zur St├Ąrke F2 in Teilen von Nordrhein-Westfalen zu Millionensch├Ąden und vielen Verletzten. Den deutschlandweit meisten Niederschlag erhielten im Fr├╝hling die Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen mit teils ├╝ber 350 Litern Niederschlag pro Quadratmeter. Die trockensten Gebiete lagen im Nordosten: In der Uckermark, dem Oderbruch und dem Th├╝ringer Becken kamen ├Ârtlich weniger als 40 Liter pro Quadratmeter zustande.