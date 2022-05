Alle 22 Toten aus abgest├╝rztem Flugzeug in Nepal geborgen

Kathmandu (dpa) - Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs im Himalaya haben Einsatzkr├Ąfte das letzte der 22 Todesopfer geborgen. Dies teilte ein nepalesischer Armeesprecher am Dienstagmorgen auf Twitter mit.

Die Leichen sollten demnach von der Ungl├╝cksstelle auf mehr als 4000 Metern im Vorgebirge des Himalayas in die Hauptstadt Kathmandu gebracht werden, sobald sich das Wetter bessere. Die Leichen sollten identifiziert und anschlie├čend an die Angeh├Ârigen ├╝bergeben werden. Neben zwei Deutschen aus Hessen waren auch 16 Nepalesen und vier Inder an Bord. Nach Polizeiangaben h├Ątten die Bergungsarbeiten wegen schlechten Wetters l├Ąnger als erwartet gedauert.