Im Zuge des ungew├Âhnlichen Ausbruchs in mehreren L├Ąndern werden auch bei Patienten in Deutschland vermehrt Affenpocken nachgewiesen.

Die Zahl der best├Ątigten und bereits an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldeten F├Ąlle stieg von 21 am Montag auf nun 33, wie das RKI am Dienstag auf seiner Internetseite schrieb. Neben diesen Betroffenen aus Baden-W├╝rttemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt wurde am Dienstag auch noch ein zus├Ątzlicher Fall in Hamburg bekannt.