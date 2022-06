Dramatisches Ungl├╝ck im Yellowstone-Nationalpark in den USA: Eine 25-J├Ąhrige wurde dort von einem Bison get├Âtet. Die Frau soll bis auf drei Meter an das Wildrind herangegangen sein, berichteten die Parkbetreiber am Dienstag. Daraufhin habe das Tier die Besucherin aus dem US-Bundesstaat Ohio aufgespie├čt und drei Meter durch die Luft geschleudert.