"Wir haben uns auf Änderungen im 3. Medienstaatsvertrag geeinigt", sagte die Koordinatorin der Rundfunkkommission und rheinland-pfĂ€lzische MedienstaatssekretĂ€rin, Heike Raab, der Deutschen Presse-Agentur. Am Donnerstag werde der Vorschlag den MinisterprĂ€sidenten bei ihrer Sitzung vorgelegt. Wenn diese zustimmen sollten, werden in einem weiteren Schritt die LĂ€nderparlamente in die PlĂ€ne einbezogen.

Medienpolitik ist in Deutschland Sache der LĂ€nder. Diese legen den Rahmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks fest. Es geht dabei nicht um konkrete Programminhalte. Das liegt in der Hand der Sender selbst - mit Blick auf die verfassungsrechtlich geschĂŒtzte Pressefreiheit. Bei dem Auftrag geht es etwa darum, was Sender fĂŒr die Öffentlichkeit ĂŒbergeordnet leisten und anbieten sollen und welche Aufgaben Gremien in den Sendern haben. Bei der jetzigen Reform geht es auch nicht um den Rundfunkbeitrag von monatlich 18,36 Euro, den Haushalte fĂŒr die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zahlen.