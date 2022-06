Pel├ę schreibt Brief an Putin

Bahnverkehr Pfingsten: Worauf sich Reisende einstellen m├╝ssen Von dpa 02.06.2022 - 06:28 Uhr Lesedauer: 3 Min. Das 9-Euro-Ticket ist angelaufen - doch das Chaos blieb aus. Folgt der gro├če Andrang zu Pfingsten?. (Quelle: Moritz Frankenberg/dpa./dpa)

Berlin (dpa) - Nach dem Start des 9-Euro-Tickets steht der ├Âffentliche Personennahverkehr (├ľPNV) an diesem Pfingstwochenende vor seiner ersten Bew├Ąhrungsprobe. Zwar wei├č niemand, wie gro├č der Andrang in Bussen und Regionalbahnen tats├Ąchlich sein wird. Doch voll w├Ąre es wohl selbst ohne die Sonderfahrkarten geworden. Was erwartet Reisende zu Pfingsten? Ein ├ťberblick.

Das Ticket:

Seit diesem Mittwoch k├Ânnen Inhaber eines 9-Euro-Tickets damit im ├ľPNV durch ganz Deutschland fahren. Die Fahrkarte kann f├╝r die Monate Juni, Juli und August gekauft werden und gilt jeweils von Monatsanfang bis Monatsende. Erh├Ąltlich ist das Ticket nach wie vor online sowie ├╝ber s├Ąmtliche Schalter und Fahrkartenautomaten.

Die Fahrg├Ąste:

Wie viele zus├Ątzliche Fahrg├Ąste aufgrund des 9-Euro-Tickets ├╝ber Pfingsten in Busse und Bahnen steigen werden, ist nach wie vor v├Âllig offen. "Zu Pfingsten sind die Z├╝ge ohnehin gut gef├╝llt", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Mittwoch. Hinzu kommt, dass die Fahrgastzahlen bei der Bahn zuletzt auch ohne Sondertickets wieder deutlich gestiegen sind. ├ťber Ostern hat der Konzern sogar mehr Reisende in den Z├╝gen gez├Ąhlt als Ostern 2019 - vor der Krise. Es d├╝rfte also auf jeden Fall voll werden, besonders auf touristischen Strecken.

Viele Verkehrsunternehmen haben bereits angek├╝ndigt, dass etwa die Fahrradmitnahme nicht immer und ├╝berall m├Âglich sein wird. So rechnet in Schleswig-Holstein der Verkehrsverbund Nah.SH am Pfingstwochenende mit volleren Z├╝gen auf der Marschbahnstrecke von Hamburg nach Sylt. Auch zu den anderen beliebten Zielen an Nord- und Ostseek├╝ste werden ├╝berm├Ą├čig viele Reisende erwartet. Es wird geraten, zu nicht so stark nachgefragten Zeiten oder weniger frequentierten Orten zu fahren.