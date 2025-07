Aktualisiert am 10.07.2025 - 16:27 Uhr

Wer den Rundfunkbeitrag per Überweisung zahlt, erhält dieser Tage ein wichtiges Schreiben. Was es damit auf sich hat und warum Betroffene es gut aufbewahren sollten.

Wer den Rundfunkbeitrag per Überweisung und nicht per Lastschrifteinzug zahlt, muss sich auf eine Änderung einstellen. Bisher haben Überweisungszahler zu jedem Zahlungstermin eine schriftliche Aufforderung vom Beitragsservice bekommen. Diese Erinnerungshilfen fallen nun weg, informiert die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern.

Einmalzahlungs-Aufforderung: Was es damit auf sich hat

Die Termine gelten fortlaufend, also auch in den kommenden Jahren. Zum Beispiel: Jedes Jahr zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November. Die Termine richten sich für jeden Beitragszahler individuell danach, seit wann man in der Wohnung wohnt.