3D-Drucker erzeugt Ohren aus menschlichen Zellen

In Deutschland werden statistisch jedes Jahr 100 bis 150 Menschen mit Mikrotie geboren. Sollte die Studie erfolgreich verlaufen, k├Ânnte die Technik auch in anderen Bereichen der Transplantationsmedizin eingesetzt werden und so noch viel mehr Menschen helfen. Der entscheidende Vorteil w├Ąre die Verwendung k├Ârpereigener Zellen, die die Gefahr einer Absto├čung des Organs durch das Immunsystem verringern w├╝rde.

"Vom Ohr zum Wirbel ist es ein ziemlich gro├čer Sprung"

"Anhand des 3D-Ohrimplantat lie├če sich gut untersuchen, wie vertr├Ąglich die Technik ist und wie zuverl├Ąssig sie bei der Herstellung bestimmter Formen ist", zitiert die "New York Times" den Bioingenieur James Iatridis. Dieser forscht an einer ├Ąhnlichen Technik zur Behandlung von Verletzungen der Wirbels├Ąule. Einen Erfolg meldeten im September auch Forscher des israelischen Institute of Technology in Haifa: Ihnen gelang es mit einem 3D-Drucker, ein Netzwerk aus Blutgef├Ą├čen zu erzeugen; als "Tinte" verwendeten die Forscher Collagen, ein Eiwei├č, das auch menschliche Knochen, Haut und Z├Ąhnen stabilisiert.