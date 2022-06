Saarbr├╝cken (dpa) - Der Gro├čeinsatz der Polizei in Saarbr├╝cken-Klarenthal dauert an: Ein Waffenbesitzer, der sich in seiner Wohnung verschanzt hat, feuerte erneut gezielt auf die Absperrung und Fahrzeuge der Polizei, wie die Polizei am Freitag ├╝ber Twitter mitteilte.