F├╝r die Region um die Zugspitze bedeutet das Ungl├╝ck in den kommenden Tagen auch verkehrstechnisch eine gro├če Herausforderung - auf einer Strecke, die ohnehin als Nadel├Âhr f├╝r Urlauber und Ausfl├╝gler bekannt ist. Nun waren die Bundesstra├čen 2 und 23 gesperrt, zudem der letzte Abschnitt der Autobahn 95 von M├╝nchen nach Garmisch-Partenkirchen. Am Freitag bildeten sich lange Staus in der Region an der Grenze zu ├ľsterreich. Am Samstag beginnen in Bayern die Pfingstferien.