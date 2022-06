Aktualisiert am 05.06.2022 - 11:33 Uhr

05.06.2022

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Zwei Tage nach dem Zugungl├╝ck in Garmisch-Partenkirchen gehen die Aufr├Ąumarbeiten weiter. Dabei soll ein 250 Tonnen schwerer Spezialkran zum Einsatz kommen, um unter anderem die Lok wieder auf das Gleis zu heben.

Au├čerdem sei geplant, den umgest├╝rzten Waggon, der am Samstag auf die Bundesstra├če 2 gehoben wurde, abzutransportieren, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Daf├╝r m├╝sse der Waggon m├Âglicherweise in zwei Teile geteilt werden. Die Arbeiten d├╝rften einige Zeit dauern.