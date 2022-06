Aktualisiert am 05.06.2022 - 16:11 Uhr

Mindestens 49 Tote bei Brand in Bangladesch

Container-Depot in Flammen: In Bangladesch hat ein Großbrand zahlreiche Todesopfer gefordert. Hunderte Menschen wurden verletzt. Womöglich sind Chemikalien explodiert.

Bei einem Großfeuer in einem Container-Depot im Osten von Bangladesch sind nach jĂŒngsten Behördenangaben mindestens 49 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 200 Menschen hĂ€tten bei dem offenbar von einer Explosion ausgelösten Brand auf einem GelĂ€nde nahe der Hafenstadt Chittagong Brandverletzungen erlitten, sagte der fĂŒr den Bezirk zustĂ€ndige Gesundheitschef Elious Chowdhury am Sonntagnachmittag. Er rechnete mit einer weiter steigenden Zahl an Toten. Die genaue Ursache des Feuers war zunĂ€chst unklar.