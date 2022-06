Worms (dpa) - Bei einem Frontalzusammensto├č zweier Autos auf einer Bundesstra├če in Rheinland-Pfalz sind am Pfingstsonntag ein S├Ąugling und ein 82-J├Ąhriger ums Leben gekommen. Die vier weiteren Insassen der beiden Autos wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Worms mitteilte.