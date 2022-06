Bei dem Absturz eines Kampfjets in einem Wohngebiet in Zentralchina ist ein Mensch ums Leben gekommen, zwei weitere wurden verletzt. Eine Luftwaffen-Maschine vom Typ J-7 sei am Donnerstag w├Ąhrend eines ├ťbungsflugs in der N├Ąhe eines Flughafens abgest├╝rzt, berichtete der staatliche Fernsehsender "CCTV". Bei dem Todesopfer soll es sich um einen Anwohner handeln.