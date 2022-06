Dem Polizisten Christopher S. wird nach dem Recht des Bundesstaats Michigan Mord zweiten Grades vorgeworfen, was maximal mit lebenslÀnglicher Haft bestraft werden kann, wie der zustÀndige Staatsanwalt Christopher Becker am Donnerstag erklÀrte. Nach deutschem Recht entsprÀche Mord zweiten Grades eher einem Totschlagsdelikt.

Der Polizist hatte Patrick Lyoya, der mit seiner Familie einst aus dem Kongo geflohen und in die Vereinigten Staaten gekommen war, am 4. April im Streit nach einer Verkehrskontrolle in der Stadt Grand Rapids erschossen.

Der Beamte hatte den 26-JĂ€hrigen zunĂ€chst wegen einer UnregelmĂ€ĂŸigkeit an dessen Nummernschild angehalten. Die beiden gerieten dann in eine körperliche Auseinandersetzung, an dessen Ende der Polizist Lyoya von hinten in den Kopf schoss, wĂ€hrend dieser unter ihm am Boden lag. Dies ging aus Videoaufnahmen der Szene hervor, die die Polizei nach dem Vorfall veröffentlichte. Nach Angaben der Polizei wurde bei Lyoya keine Waffe gefunden.