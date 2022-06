Aktualisiert am 10.06.2022 - 11:38 Uhr

Die drei Pkw-Insassen kamen aus Leipzig und waren 53 bis 60 Jahre alt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war ein Kleintransporter von hinten auf ihr Auto aufgefahren. Dieses wurde weggeschleudert und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug und einem anderen Kleintransporter. Alle drei Insassen des Autos starben noch an der Unfallstelle.

Auch eine Schadenssumme kann die Polizei nun nennen. Sie sch├Ątzt den Sachschaden auf 70.000 Euro . Ein Unfallgutachter sei bereits vor Ort gewesen, die Ergebnisse seiner Untersuchung seien am Freitag aber nicht mehr zu erwarten, sagte die Sprecherin.

Insgesamt wurden bei dem Unfall 14 Menschen schwer und 5 leicht verletzt. Auch in den Unfall verwickelt war die B-Junioren-Fu├čballmannschaft des SV Fortuna Magdeburg . Bei den Fu├čballspielern handelt es sich um Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Die Mannschaft habe sich auf dem Weg zu einem Spiel in Merseburg befunden. Alle beteiligten Vereinsmitglieder seien ins Krankenhaus gebracht worden, hie├č es. ├ťber die Schwere der Verletzungen wurde zun├Ąchst nichts bekannt.

Am Vormittag gab der Verein Entwarnung f├╝r einen Gro├čteil der Spieler. Der Rest der Mannschaft werde im Laufe des Freitags hoffentlich nach Magdeburg zur├╝ckkehren, sagte ein Sprecher des Vereins. Sie waren gr├Â├čtenteils nach dessen Angaben mit leichten Verletzungen zur Beobachtung in einem Krankenhaus in Halle ├╝ber Nacht geblieben. Ob sich einige Spieler auch schwere Verletzungen zugezogen h├Ątten, konnte er nicht mit Gewissheit sagen.