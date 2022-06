18 weitere Menschen wurden ersten Erkenntnissen zufolge verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Zu ihnen gehörten auch Spieler und Trainer einer Nachwuchs-Fußballmannschaft aus Magdeburg . Wie sich der Unfall in Sachsen-Anhalt genau ereignete, ward zunĂ€chst noch unklar. Viele Beteiligte standen laut einer Polizeisprecherin unter Schock. Es sei daher schwierig, genauere Aussagen ĂŒber den Unfallhergang zu erhalten.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Auffahrunfall zwischen den Anschlussstellen Halle-Trotha und Halle-Tornau Ausgangspunkt fĂŒr die Karambolage am spĂ€ten Nachmittag. Insgesamt seien zwei Autos und zwei Kleintransporter beteiligt gewesen, hieß es. An der Unfallstelle waren Menschen in Fahrzeugen eingeklemmt, TrĂŒmmerteile auf der Fahrbahn verteilt. Von einem Auto, das in die Böschung neben der Fahrbahn geriet, waren nur noch Reste zu erkennen. Die Front eines Kleintransporters war vollstĂ€ndig zerstört. Ein weiterer war in eine Leitplanke gekracht.