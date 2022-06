Bislang kein schwerer Verlauf beobachtet

Die gute Nachricht: Auch wenn es nach Berichten aus Portugal Sorgen vor einer womöglich wieder wachsenden Krankheitsschwere gibt, sieht das RKI dafĂŒr bisher keine Belege. Die bisherigen Daten ließen nicht darauf schließen, dass Infektionen mit BA.4 oder BA.5 schwerere KrankheitsverlĂ€ufe oder anteilig mehr TodesfĂ€lle verursachten als die Sublinien BA.1 und BA.2, schrieb das Institut. Diese hatten die vergangenen Wellen verursacht. BA.2 war kĂŒrzlich noch in annĂ€hernd jeder positiven Probe gefunden worden, die in die Untersuchung einfloss – mittlerweile ist der Wert auf 87,5 Prozent abgesunken.

Drosten rechnet mit neuer Welle

ÄrzteprĂ€sident Klaus Reinhardt rief das Bundesgesundheitsministerium auf, jetzt Vorkehrungen mit den LĂ€ndern abzustimmen. In der Vergangenheit habe das Hin und Her zwischen den Beteiligten das Vertrauen der Bevölkerung in das Pandemiemanagement erheblich erschĂŒttert, kritisierte Reinhardt in Berlin. BundestagsvizeprĂ€sidentin Katrin Göring-Eckardt sagte "Zeit Online": "Wir sollten noch vor der Sommerpause eine VerstĂ€ndigung ĂŒber die Ziele beschließen." Lesen Sie hier mehr dazu.