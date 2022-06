Asunci├│n/D├╝sseldorf (dpa) - Die monatelange Suche nach den zwei deutschen M├Ądchen in S├╝damerika ist erfolgreich zu Ende gegangen. Das wegen Kindesentziehung in Paraguay gesuchte deutsche Auswanderer-Paar hat sich am Donnerstag (Ortszeit) nach Angaben von Anw├Ąlten der Polizei gestellt. "Jetzt ist alles in Ordnung. Die Suche ist zu Ende. Die Flucht ist zu Ende", hie├č es in einem Schreiben des Anwalts Stephan Schultheiss in Paraguay. "Jetzt sind alle gl├╝cklich."