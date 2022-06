In der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt der Marktgemeinde haben katholische und evangelische Kirche am Samstag gemeinsam mit Angeh├Ârigen, Rettungskr├Ąften und Einheimischen einen bewegenden Gottesdienst gefeiert. Das Ungl├╝ck sei "brutal eingeschlagen" in das Leben der Menschen, es sei ein Einschnitt auch f├╝r den Ort, sagte der Erzbischof von M├╝nchen und Freising, Kardinal Reinhard Marx, in der mit 300 Menschen besetzten Kirche. Der Gottesdienst sei Ausdruck der Trauer und Betroffenheit, "aber auch Ausdruck unserer Hoffnung". "Wir stehen mit leeren H├Ąnden vor Gott. Aber er kann sie f├╝llen mit seinem Trost", sagte Marx, der den Gottesdienst mit dem evangelischen Regionalbischof Christian Kopp gestaltete.

"Ihr m├╝sst jetzt damit leben, dass Ihr dabei gewesen seid an diesem 3. Juni 2022 - und dass Eure Welt nun eine andere ist", wandte sich Kopp an Angeh├Ârige und ├ťberlebende, an Rettungskr├Ąfte und andere Helfer in der Kirche. "Durch das Leben fegt manchmal ein Sturm, der alles vernichten will", sagt Kopp, der selbst erst vor einem Jahr einen Sohn verloren hat. "Die Schneise, die dieser Ungl├╝ckssturm durch das Leben geschlagen hat, die w├Ąchst nicht einfach schnell zu." Ein kleines Pfl├Ąnzchen k├Ânne dieser Gottesdienst sein. "Gemeinsam sind wir hier und wir st├Ąrken uns gegenseitig. Es geht nur gemeinsam. Und es wird anderes wachsen in Deinem und in meinem Leben."