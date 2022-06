Ulm (dpa) - An der S├Ągefeldschule in Ulm gibt es sie jetzt auch: eine Toilette f├╝r alle.

Wurde fr├╝her noch zwischen WCs f├╝r Jungen und M├Ądchen unterschieden, gibt es an der Grund- und Werkrealschule heute nur noch eine gemeinsame Toilette f├╝r alle ├Ąlteren Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler, wie Schulleiterin Cornelia Euchner erkl├Ąrt. Und das funktioniere au├čerordentlich gut. Was an der Ulmer Schule seit diesem Fr├╝hjahr zum Alltag geh├Ârt, ist abgesehen von Ausnahmen an den meisten Schulen in Deutschland noch kein Thema. Wird es demn├Ąchst eins? Die Entwicklungen in einigen Bundesl├Ąndern sprechen daf├╝r.