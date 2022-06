Kriminalität Messerattacke in Hamm: 30-Jährige stirbt nach "Amoktat" Von dpa Aktualisiert am 12.06.2022 - 18:31 Uhr Lesedauer: 3 Min. Eine Frau ist nach der Messerattacke an der Hochschule in Hamm an ihren Verletzungen gestorben. (Quelle: Festim Beqiri/TV7NEWS/dpa./dpa)

Hamm (dpa) - Nach der Messerattacke eines mutmaßlich psychisch Kranken an der Hochschule Hamm ist eine 30-Jährige an den Verletzungen gestorben. Mit einem Hubschrauber war sie am Freitag noch in eine Klinik gebracht worden. Dort starb sie am Samstag.

Sie kam aus Essen und hatte als Lehrbeauftragte an der Hochschule gearbeitet. Die Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL) √§u√üerte sich best√ľrzt. "Bereits die Tat an sich hat uns entsetzt. Dass sie nun eine so gesch√§tzte Kollegin der HSHL aus unserer Mitte rei√üt, ist unbegreiflich", teilte die Hochschule am Sonntag mit.

Bei dem Messerangriff am Freitagnachmittag waren drei Studierende im Alter von 22 Jahren und die 30-Jährige verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft ging am Sonntag davon aus, dass mindestens noch eine Studentin weiterhin im Krankenhaus behandelt wurde.

Polizei spricht von "Amoktat"

Der mutmaßliche Täter, ein 34-Jähriger, wurde am Samstag in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Ermittler gehen nach einem psychiatrischen Gutachten davon aus, dass der Student bei der Tat schuldunfähig oder vermindert schuldfähig war. Die Polizei sprach von einer "Amoktat".

Der Mann habe Verfolgungs√§ngste und Wahnvorstellungen gehabt, sagte Staatsanwalt Henner Kruse am Samstag in Dortmund. Er habe die Angegriffenen f√ľr Mitglieder einer Gruppe gehalten, die ihm nach dem Leben trachte. Erst zwei Tage zuvor habe er einen Suizidversuch unternommen und sei deswegen in einer psychiatrischen Klinik behandelt worden. Am Freitagmittag habe er sich dort selbst entlassen.