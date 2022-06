Das erste Opfer, eine 22-JĂ€hrige, soll der Mann im Foyer unvermittelt angegriffen haben. Sie erlitt Schnittverletzungen an einer Wange. Einen Studenten verletzte er anschließend am Hals. Einer Frau stach er danach mehrfach in den Bauch. Nach einer Notoperation bestand am Samstag keine Lebensgefahr mehr. Allerdings lag die 22-JĂ€hrige weiterhin auf einer Intensivstation. In dem Hörsaal, in dem gerade eine Vorlesung stattfand, griff er anschließend die 30-JĂ€hrige an. Sie habe erhebliche innere Verletzungen erlitten, sagte Kruse. Ein Hubschrauber brachte sie noch in eine Klinik. Dort starb sie dann einen Tag spĂ€ter.