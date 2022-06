So sehen Sie den Erdbeermond am besten

Am 14. Juni wird der sogenannte Erdbeermond erwartet. Er folgt auf den Blumenmond im Mai. Der Erdbeer-Vollmond wird in diesem Juni zudem der zweite Supermond des Jahres sein: Kommt der Mond der Erde besonders nahe, erscheint er naturgem├Ą├č gr├Â├čer und heller als gew├Âhnlich. Supermonde sind etwa 6,9 Prozent gr├Â├čer und 16 Prozent heller als herk├Âmmliche Vollmonde.

Dann k├Ânnen Sie den Erdbeer-Vollmond am besten sehen

Der Supermond geht am 14. Juni gegen 22 Uhr im Osten auf und am 15. Juni morgens gegen 5.30 Uhr am westlichen Horizont wieder unter. Bei klarem Himmel und im besten Fall von einer erh├Âhten Aussicht l├Ąsst er sich am besten bestaunen.