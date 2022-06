Ein zehnjähriger Junge war in Indien in einen Brunnenschacht gefallen und saß tagelang fest. Die Retter standen vor einer großen Herausforderung – doch die Aktion verlief erfolgreich.

In Indien haben Rettungskräfte einen zehnjährigen Jungen nach vier Tagen aus einem engen Brunnenschacht gerettet. Der gehörlose Rahul Sahu sei "dank der Gebete aller und der unermüdlichen Anstrengungen des Rettungsteams sicher gerettet worden", schrieb der Ministerpräsident des Bundesstaates Chhattisgarh am Dienstag im Online-Dienst Twitter. Der Junge war am Freitag in den 24 Meter tiefen Brunnen im Hof seines Elternhauses gestürzt.