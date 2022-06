Nach einer beispiellosen Panne bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide ist der gesamte Flugraum ĂŒber der Schweiz am Mittwochmorgen ĂŒber Stunden gesperrt gewesen. Um 8.30 war das Problem gelöst, wie Skyguide mitteilte. ÜberflĂŒge sowie Starts und Landungen an den Schweizer FlughĂ€fen konnten wieder aufgenommen werden. Ursache war nach Angaben des Skyguide-Sprechers ein Hardwareproblem im IT-Netzwerk. Einen Cyberangriff schloss das Unternehmen aus.

"Skyguide bedauert diesen Vorfall und seine Folgen fĂŒr ihre Kunden und Partner sowie die Passagiere an den beiden LandesflughĂ€fen", teilte das Unternehmen mit. "Skyguide setzt alles daran, die FlĂŒge effizient abzuwickeln, um VerspĂ€tungen so gering wie möglich zu halten."

Tausende Passagiere betroffen

WĂ€hrend der mehr als zweistĂŒndigen Panne mussten zahlreiche FlĂŒge nach ZĂŒrich und Genf in NachbarlĂ€nder umgeleitet werden. Bei der Lufthansa-Tochter Swiss waren das unter anderem FlughĂ€fen wie Lyon in Frankreich, Mailand in Italien und Wien in Österreich, wie das Unternehmen mitteilte. Dutzende Starts wurden abgesagt. Wie viele Maschinen durch die Panne umgeleitet wurden oder nicht starten konnten, konnte Skyguide zunĂ€chst nicht beziffern.