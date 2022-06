Eine Hitzewelle rollt ├╝ber Europa hinweg und wird in den kommenden Tagen auch viele Regionen in Deutschland betreffen. Eine Animation zeigt, wo Gewitter drohen und wo in dieser Woche die 40-Grad-Marke geknackt wird.

Erst in der kommenden Woche ist Sommeranfang ÔÇô zumindest aus kalendarischer Sicht. Doch beim Wetter stehen schon jetzt die Zeichen auf Hochsommer, denn es rollt eine Hitzewelle ├╝ber den Kontinent, die es in sich hat: ├ťber 40 Grad werden mancherorts in diesen Tagen gemessen. Richtig hei├č wird es sp├Ątestens am Wochenende fast ├╝berall in Deutschland. Nur eine Region bleibt mild.