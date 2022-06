Tische und St├╝hle flogen umher Kitesurfer stirbt bei Extrem-Sturm in Frankreich Von dpa Aktualisiert am 19.06.2022 - 06:41 Uhr Lesedauer: 2 Min. Kitesurfer am Meer bei St. Peter-Ordning (Symbolbild): Ein Freizeitsportler ist in Frankreich bei einem Sturm ums Leben gekommen. (Quelle: imago-images-bilder)

Ein ungew├Âhnlich starkes Unwetter hat in Frankreich einen Kitesurfer das Leben gekostet. Drei Personen wurden verletzt, eine wird vermisst.

Nach der Hitzewelle in Frankreich ist bei einem Unwetter an der K├╝ste der Normandie am Samstagabend ein Kitesurfer ums Leben gekommen, drei weitere wurden verletzt. Nach einer im Meer vermissten Person wurde mit einem Hubschrauber gesucht, wie der Sender France Info unter Verweis auf die Pr├Ąfektur berichtete.

Der extrem heftige Sturm habe etwa 20 Minuten gedauert und den Ort Villers-sur-Mer getroffen. Der 31 Jahre alte Kitesurfer wurde demnach von einem kr├Ąftigen Windsto├č erfasst, durch die Luft gegen die Fassade eines Restaurants gewirbelt und get├Âtet. Tische und St├╝hle von Caf├ęs wurden von dem Sturm herumgewirbelt und verletzten drei Besucher eines Kasinos.

Triathlon wurde abgebrochen

Die Pr├Ąfektur richtete einen psychologischen Krisenstab ein. Nach einer in Deauville im Meer vermissten Person suchten Retter per Boot und Hubschrauber. Ein in Deauville organisierter gro├čer Triathlon musste abgebrochen werden, da die Zelte des Sportlerdorfs weggeweht wurden. Den Teilnehmern wurden Quartiere im Ort angeboten.

Die Hitzewelle erreichte in Frankreich am Samstag ihren H├Âhepunkt mit Temperaturen ├╝ber 42 Grad. In Biarritz an der Atlantikk├╝ste nahe der spanischen Grenze wurde mit 42,9 Grad die h├Âchste dort jemals gemessene Temperatur registriert. Lesen Sie hier mehr zur Hitzewelle in Europa.