Karte zeigt: In diesen Regionen drohen bald heftige Unwetter

Die Hitzewelle des vergangenen Wochenendes ist gerade ├╝berstanden, da k├╝ndigt sich schon die n├Ąchste an ÔÇô und die bringt auch Unwetter mit sich, wie die t-online-Wetteranimation zeigen.

Die Thermometer zeigten schon vor dem kalendarischen Sommerbeginn deutlich ├╝ber 30 Grad an. Jetzt ist der Sommer auch offiziell da ÔÇô und eine neue Hitzewelle bahnt sich an. Doch in einigen Regionen des Landes drohen gleichzeitig starke Regenschauer und Hagel. Andere Gebiete bleiben dagegen sonnig und trocken.