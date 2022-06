BA.5 dominiert – steigende Patientenzahlen auf Intensivstationen

Mehr erfasste F├Ąlle, mehr Ausbr├╝che in Pflegeheimen und auch wieder steigende Patientenzahlen auf Intensivstationen: Besser ├╝bertragbare Omikron-Sublinien treiben die Corona-Sommerwelle in Deutschland an. Wie erwartet worden war, ist der Erreger BA.5 nun auch nach offiziellen Daten vorherrschend in Deutschland (hier lesen Sie mehr dazu). Der Anteil in einer Stichprobe liege bei 50 Prozent, geht aus dem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) zu Covid-19 von Donnerstagabend hervor. Die Angabe bezieht sich allerdings auf vorvergangene Woche, derzeit ist bereits von h├Âheren Werten auszugehen.