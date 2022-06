Saarbrücken: Stinkende Flüssigkeit in Supermarkt verletzt 15 Menschen

In Saarbr├╝cken haben Unbekannte Stinkbomben in einen Supermarkt geworfen. Jetzt k├Ąmpfen mehrere Menschen mit Atemwegsproblemen.

In einem Supermarkt in Saarbr├╝cken sind 15 Menschen durch eine unbekannte, stark riechende Fl├╝ssigkeit verletzt worden. Sie h├Ątten ├╝ber Atemwegsprobleme und ├ťbelkeit geklagt, vier Menschen mussten zur Untersuchung ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am Samstagnachmittag habe der Supermarktleiter die Beamten informiert, weil Stinkbomben in den Eingangsbereich geworfen worden seien.