Lesbos: Urlauber finden beim Baden ertrunkene Migranten am Strand

Aktualisiert am 27.06.2022 - 10:45 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Badende Urlauber haben auf der griechischen Insel Lesbos an einem Strand zwei Leichen entdeckt. Bei den beiden M├Ąnnern handele es sich um Migranten, berichteten griechische Medien am Montag. Auch die K├╝stenwache best├Ątigte den Vorfall, der sich bereits am Sonntag ereignete. Die beiden M├Ąnner kamen vermutlich ums Leben, als sie versuchten, die Meerenge zwischen der t├╝rkischen Westk├╝ste und Lesbos zu ├╝berqueren. Die Leichen sollen gerichtsmedizinisch untersucht werden, um den Todeszeitpunkt festzustellen.