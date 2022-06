Flughafen-Chaos zum Start der Urlaubssaison: "Letzte Mal, dass ich geflogen bin"

Aktualisiert am 28.06.2022 - 15:53 Uhr

In vielen Bundesl├Ąndern beginnen die Sommerferien. Wegen des Fachkr├Ąftemangels f├╝hrt der Start der Urlaubssaison zu chaotische Szenen an deutschen Flugh├Ąfen.

Sicherheitscheck, Gep├Ąckabfertigung, Check-in: Kaum etwas funktioniert noch so wie gehabt an den Flugh├Ąfen der Bundesrepublik. Ein Vor-Ort-Besuch in der Empfangshalle des Flughafens K├Âln-Bonn zeigt, wie gro├č der Frust bei vielen Reisenden schon jetzt ist. Die ├Ąu├čern sich vor der Kamera mit deutlichen Worten.