Wetter: Wo es im Juni in Deutschland am heißesten war

Besonders hei├č war es im Osten: So wurden sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen Junirekorde f├╝r die jeweiligen Bundesl├Ąnder gemeldet, als der DWD am 19. Juni in Cottbus sowie in Dresden-Strehlen 39,2 Grad gemessen hat. Im Juni fiel laut den Meteorologen mit ann├Ąhernd 60 Litern pro Quadratmeter knapp ein Drittel weniger Niederschlag als im Mittel der Referenzperiode 1961 bis 1990 (85). Verglichen mit der Periode 1991 bis 2020 lag das Minus bei fast 20 Prozent.