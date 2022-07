Pakistan: Bus stürzt in Schlucht – mindestens 20 Tote

Bus stürzt in Schlucht – mindestens 20 Tote

In Pakistan sind bei einem schweren Unfall mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Derartige UnglĂĽcke passieren in dem Land immer wieder.

Bei einem schweren Busunglück im Südwesten Pakistans sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus mit mehr als 30 männlichen Passagieren auf dem Weg von Islamabad nach Quetta sei am Sonntag in der Provinz Baluchistan in eine Schlucht gestürzt, sagte ein örtlicher Beamter der Deutschen Presse-Agentur. Die Unfallspuren wiesen darauf hin, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war und auf der rutschigen Straße die Kontrolle verlor.