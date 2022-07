Sydney: Unwetter! Zehntausende auf der Flucht – Frachtschiff gestrandet

Frachtschiff gestrandet – 21 Menschen stecken fest

Derweil ist ein Frachtschiff bei schwerer See vor der KĂĽste im SĂĽden von Sydney gestrandet. Die in Hongkong registrierte "Portland Bay" hatte Wollongong am Morgen verlassen, erlebte aber kurz darauf einen kompletten Stromausfall .

Immer wieder schwere Ăśberschwemmungen an der OstkĂĽste

Erst im März hatte es in Sydney und weiten Teilen von New South Wales und Queensland verheerende Überschwemmungen gegeben. In nur drei Monaten fiel damals in der bei Touristen aus aller Welt beliebten Metropole mit dem berühmten Opernhaus so viel Niederschlag wie sonst in einem ganzen Jahr. Viele Regionen leiden noch unter den Zerstörungen der historischen Fluten und sind nun schon wieder von Hochwasser betroffen.