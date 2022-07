Papst Franziskus vergleicht Abtreibung mit Auftragsmord

Das Oberhaupt der katholischen Kirche erneuert seine Kritik an Schwangerschaftsabbrüchen. Fachärzte stellte er in die Nähe von Schwerstkriminellen.

Papst Franziskus hat nach der Abtreibungsentscheidung des Obersten Gerichtshofs in den USA Schwangerschaftsabbrüche erneut verurteilt. "Ich frage: Ist es legitim, ist es richtig, ein menschliches Leben zu beseitigen, um ein Problem zu lösen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in einem am Montag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.