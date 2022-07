Aktualisiert am 05.07.2022 - 15:12 Uhr

26 Menschen haben bei einem Unfall in einem Hotelpool auf Mallorca eine Chlorvergiftung erlitten. Zehn von ihnen, darunter drei Kinder, seien zur Behandlung in Krankenh├Ąuser gebracht worden, berichteten die Zeitung "Diario de Mallorca" und andere Medien am Dienstag unter Berufung auf den Notfalldienst Samu der spanischen Urlaubsinsel.