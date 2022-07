Frau stürzt beim Wandern 30 Meter in die Tiefe

Wanderin st├╝rzt in die Tiefe ÔÇô Mann rettet sie

Ein Mann hat einer jungen Frau in den Alpen geholfen, nachdem diese 30 Meter in die Tiefe gest├╝rzt war. Die Rettungsaktion war auch f├╝r ihn nicht ungef├Ąhrlich.

Eine Frau ist bei Oberstdorf in den Allg├Ąuer Alpen 30 Meter in die Tiefe gest├╝rzt und bewusstlos auf einem schmalen Absatz liegen geblieben. Ein Mann entdeckte die 28-J├Ąhrige und stieg zu ihr hinab, wie die Bergwacht Oberstdorf am Dienstag mitteilte. Er bewahrte die Frau vor einem weiteren Absturz und rief Hilfe.