Mann will auf Lokpuffer nach Berlin reisen

Auf dem Puffer einer Regionalbahn-Lok wollte ein Mann vom brandenburgischen Werder (Havel) nach Berlin reisen. "Er war vorher schon in dem Zug mitgefahren, am Bahnhof Werder ohne sein Gep├Ąck ausgestiegen, um frische Luft zu schnappen ÔÇô und dann schlossen sich die T├╝ren", sagte ein Sprecher der Berliner Bundespolizei am Mittwochabend. Da der Triebfahrzeugf├╝hrer des RE1 den 54-J├Ąhrigen zun├Ąchst nicht erkennen konnte, sei der Zug gegen 17.15 Uhr losgefahren.

Zugf├╝hrer musste Dienst abbrechen

Der Zug fuhr r├╝ckw├Ąrts wieder in den Bahnhof Werder (Havel) zur├╝ck ÔÇô mitsamt der rund 600 Fahrg├Ąste. Diese mussten in nachfolgende Z├╝ge umsteigen, wie die Bundespolizei Berlin am Mittwochabend per Twitter mitteilte. "Der Triebfahrzeugf├╝hrer konnte nach dem Vorfall nicht mehr weiterfahren", sagte der Sprecher. Der Einsatz der Bundespolizei endete gegen 19 Uhr.