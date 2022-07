Gesundheitsgefahr: Frankreich warnt vor Bratwurst

BratwĂŒrste gehören in Deutschland zu den beliebtesten Wurstwaren. Etwa 2,7 Kilogramm isst jede und jeder Deutsche im Jahr. Dazu kommen noch 6,6 Kilogramm BrĂŒhwurst und weitere Wurstprodukte. Der Verzehr der beliebten Snacks kann das Krebsrisiko allerdings erhöhen. Am Dienstag bestĂ€tigte die französische Gesundheitsbehörde Anses eine Verbindung zwischen Darmkrebs und dem Verzehr von verarbeitetem Fleisch.

Die zur WHO gehörende Krebsforschungsagentur hatte 2015 verarbeitetes Fleisch, insbesondere Wurstwaren, als krebserregend eingestuft. Der Konsum verarbeiteter Fleischerzeugnisse sei fĂŒr die Entstehung von Darmkrebs mitverantwortlich, hatte die IARC erklĂ€rt. Auch rotes Fleisch sei "wahrscheinlich" krebserregend. Explizit ging es dabei auch um Bratwurst, die in Spanien verbreitete Chorizo oder italienische Salami.

Wurst und Fleisch: Zusatzstoffe können Krebsrisiko erhöhen

Nitrat an sich ist relativ harmlos. Es kommt als natĂŒrlicher Bestandteil im Boden und in Pflanzen vor, aber auch in DĂŒngemitteln. Nitrat und Nitrit können sich jedoch unter bestimmten Bedingungen in Nitrosamine umwandeln, die sich im Tierversuch als krebserregend erwiesen haben.