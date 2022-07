Mann trinkt Flasche Jägermeister auf Ex – und stirbt

In einer Bar in Südafrika haben Trinklustige auf einen Gewinn von etwa 12 Euro gewettet. Doch für einen Mann endet der Wettbewerb tödlich.

Es begann offenbar als Spaß und endete tödlich: In Südafrika ist Berichten zufolge ein Mann im Alter von 20 bis 30 Jahren bei einer Trinkwette ums Leben gekommen. Das meldete die britische Zeitung "The Sun" unter Berufung auf lokale Medien.

Bei der Wette am Sonntagabend in der südafrikanischen Gemeinde Elim sei es darum gegangen, wer eine Flasche Jägermeister am schnellsten austrinken konnte. Der Wetteinsatz: 200 Rupien, das sind umgerechnet knapp 12 Euro. Ein Teilnehmer habe die Flasche Schnaps in weniger als zwei Minuten ausgetrunken. Er sei noch in der Bar zusammengebrochen. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht und dort eine kurze Zeit später für tot erklärt worden.