Tödlicher Wettbewerb: Mann trinkt Flasche Jägermeister auf Ex – und stirbt

Tödlicher Trinkwettbewerb Mann trinkt Flasche Schnaps auf Ex – und bricht zusammen Von t-online , aj Aktualisiert am 14.07.2022 - 10:53 Uhr Lesedauer: 1 Min. Eine Flasche Jägermeister (Symbolbild): In Südafrika soll ein Mann eine ganze Flasche des Kräuterlikörs auf Ex getrunken haben. (Quelle: Michael Gstettenbauer/imago-images-bilder)

Es begann offenbar als Spaß und endete tödlich: In Südafrika ist ein Mann nach einem Trinkwettbewerb in einer Bar zusammengebrochen.

In SĂĽdafrika ist ein Mann im Alter von 20 bis 30 Jahren nach einer Trinkwette in einer Bar ums Leben gekommen. Das meldete die britische Zeitung "The Sun" unter Berufung auf lokale Medien.

Bei dem Wettbewerb am Sonntagabend in der südafrikanischen Gemeinde Elim sei es darum gegangen, wer eine Flasche Jägermeister am schnellsten austrinken konnte. Der Wetteinsatz: 200 Rand, das sind umgerechnet knapp 12 Euro. Ein Teilnehmer habe die Flasche Schnaps in weniger als zwei Minuten ausgetrunken. Er sei noch in der Bar zusammengebrochen. Nach einem Rettungseinsatz sei er dann im Krankenhaus für tot erklärt worden.

Video auf Twitter soll die Szene zeigen

Ein Video, das auf Twitter kursiert, zeigt, wie ein Mann unter Pfeifen und Jubel der Anwesenden die Flasche leert und dabei von einem anderen Mann hochgehalten wird, weil er dabei schwankt. Angeblich soll das Video die Szene vor dem Unglück in der Bar zeigen. Viele Nutzer auf Twitter zeigten Unverständnis für das Trinkgelage.