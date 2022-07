In diesen Regionen gibt es Starkregen – und den Temperatursturz

In Deutschland kletterten die Thermometer diese Woche auf über 40 Grad. Danach sorgten in vielen Regionen Gewitter und Regen für Abkühlung. Am Wochenende nun wird in Teilen weiter reichlich Niederschlag erwartet. In der einen Hälfte Deutschlands wird es für Sommerverhältnisse zudem richtig kühl, wobei sich die andere Hälfte wieder auf beinahe tropische Temperaturen einstellen kann.