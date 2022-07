Hitzewelle und Dürre | Schon jetzt mehr Fläche durch Waldbrände vernichtet als im Vorjahr

Die Messung am Mittwoch sei dort zwar korrekt gewesen. "Allerdings ergab eine umgehend erfolgte Prüfung des Standortes, dass die Temperaturdaten des Messfelds aufgrund benachbarter Gebäude sowie des Vegetationsbewuchs in der direkten Umgebung bei windschwachen Wetterlagen wie in den letzten Tagen nur für eine sehr lokale Umgebung repräsentativ sind", erklärte der DWD dazu am Donnerstag.

Schon am Mittwoch hatte der DWD betont, die Werte müssten noch überprüft werden. Auf der DWD-Liste der heißesten Orte des 20. Juli folgen hinter Hamburg-Neuwiedenthal Barsinghausen-Hohenbostel (Niedersachsen) und Huy-Pabstorf (Sachsen-Anhalt) mit jeweils 40,0 Grad. Damit wurden am Mittwoch insgesamt an drei Orten mehr als 40 Grad gemessen. Der Deutschland-Rekord liegt bei 41,2 Grad, gemessen am 25. Juli 2019 an gleich zwei Stationen in Nordrhein-Westfalen.

Waldbrände bedrohen Dörfer im slowenischen Karst

19.17 Uhr: Die Waldbrände im Karstgebiet Sloweniens haben am Donnerstag den fünften Tag in Folge Feuerwehren und Zivilschützer in Atem gehalten. Für die Dörfer Vojscica, Temnica und Novela lösten die Behörden Alarm aus, weil die Flammen bedrohlich nahe an die Siedlungen herangerückt waren, berichtete das Nachrichtenportal "24ur.com". Schon am Vortag hatten vier Dörfer evakuiert werden müssen.

1.000 Feuerwehrleute und 100 zusätzliche Helfer waren am Donnerstag den Berichten zufolge im Einsatz. Neben vier slowenischen Helikoptern bekämpften Hubschrauber aus Kroatien, Österreich und der Slowakei die Flammen aus der Luft. Der slowenische EU-Kommissar Janez Lenarcic schrieb auf Twitter: "Slowenien ist mit einem der schlimmsten Großbrände in seiner Geschichte konfrontiert." Er dankte den Ländern, die mit Helikoptern aushalfen: "Das ist EU-Solidarität in Aktion."

Schon jetzt mehr Fläche vernichtet als im Vorjahr

19.03 Uhr: Die Waldbrände in Europa haben in diesem Jahr schon mehr Fläche vernichtet als im gesamten Jahr 2021. Nach Angaben des Europäischen Waldbrandinformationssystems (Effis) sind in der Europäischen Union seit Jahresbeginn 517.881 Hektar verbrannt, also etwas mehr als 5.000 Quadratkilometer. Die versengte Fläche ist damit in etwa zwei Mal so groß wie das Saarland.

"Die Situation ist noch schlimmer als erwartet, auch wenn wir dank der langfristigen Vorhersagen mit Temperaturanomalien gerechnet haben", sagte Effis-Koordinator Jesús San Miguel der Nachrichtenagentur AFP. Die Hitzewelle der vergangenen Wochen sei ein entscheidender Faktor und hänge "eindeutig" mit der globalen Klimaerwärmung zusammen.

Ein betroffenes Haus nach dem Waldbrand von Pont de Vilomara in Spanien: Die Situation in der EU ist laut Experten schlimmer als erwartet. (Quelle: Lorena Sopêna/EUROPA PRESS/dpa-bilder)

Sollte sich der Trend fortsetzen, könnte dieses Jahr an das Jahr 2017 heranreichen oder es sogar übertreffen – das bisher schlimmste Jahr in der EU seit Beginn der Effis-Aufzeichnungen. Damals waren beinahe 990.000 Hektar Vegetation (fast 10.000 Quadratkilometer) in Rauch aufgegangen, also in etwa eine Fläche der Größe Libanons.

Tschechien: Tonnenweise Fische in überhitztem Fluss verendet